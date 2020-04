Castellacci | «Servono centri sportivi blindati per 40 giorni | due medici full-time Roba

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 aprile 2020) Sul Corriere Fiorentino un’intervista ad Enrico, l’ex medico della Nazionale italiana. Per far ripartire il calcio con prudenza occorre dividere la Serie A dal resto del mondo, dice. Per riprendere gli allenamenti occorre fare una serie di esami agli atleti e la Serie B e la Serie C non sono attrezzate per farlo. «Noici siamo battuti affinché la Lega Calcio facesse proprie tante regole e prescrizioni che abbiamo consigliato ma anche loro si sono resi conto che molte non sono realizzabili nei campionati minori. Il mondo professionistico non è uniforme, le realtà territoriali non hanno le strutture logistiche, gli staff sanitari adeguati, i mezzi per riuscire a tenere a bada l’epidemia. Prima di far ripartire il gioco del calcio dobbiamo dividere i due mondi. E anche il presidente della Lega Gabriele Gravina ieri ha ...