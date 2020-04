CASO LOMBARDIA Da dove viene quella cultura del sospetto che avvelena la ragione?

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso #Ricciardi. #Mes, verso il cedi… - fattoquotidiano : Coronavirus, il caso Rsa: strutture esclusive Covid o miste con accessi “distinti e separati”. Le delibere di Lomba… - matteosalvinimi : #Salvini: Regione Lombardia ha preannunciato che dal 4 maggio si riapre, con tutte le accortezze del caso. #forzalombardia #Drittoerovescio - Lucky61mass : RT @Virus1979C: non vorrei essere ripetitivo,ma un certo avvocato Giuseppe #Conte, presidente del consiglio italiano, qualche giorno dopo i… - Stefano47510568 : RT @Virus1979C: non vorrei essere ripetitivo,ma un certo avvocato Giuseppe #Conte, presidente del consiglio italiano, qualche giorno dopo i… -

Ultime Notizie dalla rete : CASO LOMBARDIA

Il consueto punto stampa quotidiano di Regione Lombardia. Seguilo qui. Frenano i contagi da Coronavirus con 737 casi in più di domenica 19 aprile per un totale di 66.971 positivi. Cala anche in numero ...Le ultime sarebbero le Regioni del Centro-Nord nella quali il contagio è iniziato prima: in Lombardia, in cui si è verificato il primo contagio, non c’è da attendersi l’azzeramento dei nuovi casi ...