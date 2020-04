Carrozzieri - Le auto straniere dalla griffe italiana FOTO GALLERY (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo avervi parlato delle Fiat nate dalla creatività dei grandi Carrozzieri italiani, torniamo oggi sui più famosi atelier del Belpaese per mostrarvi le loro collaborazioni con le case automobilistiche doltreconfine. Modelli disegnati, sviluppati e talvolta prodotti nella nostra penisola, anche in grandi volumi: è il caso della Peugeot 406 Coupé, una delle più belle sportive nate negli anni 90, disegnata e assemblata dalla Pininfarina in oltre 107 mila esemplari. La troverete nella nostra galleria di immagini, insieme ad altri 29 modelli stranieri nati con il supporto dei grandi Carrozzieri italiani. Leggi su quattroruote (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo avervi parlato delle Fiat natecreatività dei grandiitaliani, torniamo oggi sui più famosi atelier del Belpaese per mostrarvi le loro collaborazioni con le casemobilistiche doltreconfine. Modelli disegnati, sviluppati e talvolta prodotti nella nostra penisola, anche in grandi volumi: è il caso della Peugeot 406 Coupé, una delle più belle sportive nate negli anni 90, disegnata e assemblataPininfarina in oltre 107 mila esemplari. La troverete nella nostra galleria di immagini, insieme ad altri 29 modelli stranieri nati con il supporto dei grandiitaliani.

