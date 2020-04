CARLO PERNAT, EX MANAGER VALENTINO ROSSI/ “Invito escort e vengono a casa in taxi” (Di mercoledì 22 aprile 2020) CARLO PERNAT e la quarantena frizzante: “Due volte a settimana invito delle amiche a casa, per farlo uso l'Amuchina...” Leggi su ilsussidiario Carlo Pernat - ex manager Valentino Rossi/ “2 volte a settimana ho escort a casa”

Valentino Rossi in MotoGP anche nel 2021. Carlo Pernat : “E’ la sua Disneyland - ha la carta d’identità taroccata” (Di mercoledì 22 aprile 2020)e la quarantena frizzante: “Due volte a settimana invito delle amiche a, per farlo uso l'Amuchina...”

zazoomnews : CARLO PERNAT EX MANAGER VALENTINO ROSSI- “Invito escort e vengono a casa in taxi” - #CARLO #PERNAT #MANAGER… - zazoomblog : Carlo Pernat ex manager Valentino Rossi- “2 volte a settimana ho escort a casa” - #Carlo #Pernat #manager… - _DAGOSPIA_ : PERNAT,EX MANAGER DI ROSSI:ALMENO 2VOLTE A SETTIMANA FACCIO VENIRE 2PROSTITUTE IN CASA. NON SCOPO MA… - EsercitoCrucian : Carlo #Pernat shock a #lazanzara: 'Ho amiche sudamericane che mi vengono a trovare. Uso l'#amuchina Beeeeeeeehhhhh… - zonimariagrazia : RT @StadioAperto: ??? Carlo Pernat: 'Valentino Rossi? Lo rivedremo in sella a prescindere, anche nel 2021. Lo conosco, ha il terrore di smet… -

Ultime Notizie dalla rete : CARLO PERNAT CARLO PERNAT, EX MANAGER VALENTINO ROSSI/ “Invito escort e vengono a casa in taxi” Il Sussidiario.net CARLO PERNAT, EX MANAGER VALENTINO ROSSI/ “Invito escort e vengono a casa in taxi”

E’ un Carlo Pernat senza peli sulla lingua quello che ha parlato ai microfoni del noto programma radiofonico, La Zanzara, su Radio 24. L’imprenditore genovese, manager di numerosi campioni delle due ...

Trofeo Primocanale Motori: grande equilibrio nelle votazioni 2020

Il team di Primocanale Motori si avvale di collaboratori apprezzati nell’intero panorama nazionale tra cui Franco Cunico, Alex Fiorio, Guido Rancato ed Enzo Branda per l’automobilismo, fino a Carlo ...

E’ un Carlo Pernat senza peli sulla lingua quello che ha parlato ai microfoni del noto programma radiofonico, La Zanzara, su Radio 24. L’imprenditore genovese, manager di numerosi campioni delle due ...Il team di Primocanale Motori si avvale di collaboratori apprezzati nell’intero panorama nazionale tra cui Franco Cunico, Alex Fiorio, Guido Rancato ed Enzo Branda per l’automobilismo, fino a Carlo ...