Capelli bianchi e baffetti, Vanessa Incontrada si fa vedere così. E sono applausi, non si nasconde mai (Di martedì 21 aprile 2020) Vanessa Incontrada non è una donna cha ha paura del giudizio. Lo dimostra il modo in cui, negli anni, ha saputo fronteggiare gli haters che, sui social, l’hanno attaccata per la sua linea non perfetta e qualche imperfezione di troppo. Si è sempre voluta mostra umana, Vanessa Incontrada, e proprio per questo è tanto amata dalle persone. Sempre senza filtri Vanessa Incontrada e anche stavolta non ha fatto eccezione. Da settimane la cura dell’aspetto fisico non è più quella di prima, centri estetici e parrucchieri sono chiusi e gli effetti iniziano a vedersi. Così l’attrice 41enne ha preso coraggio e ha mostrato in alcune immagini social i Capelli bianchi, effetto della ricrescita, ma anche crespi. Poi i baffetti e le sopracciglia ‘nature’. Nelle sue Stories di Instagram ha fatto ironia sulla situazione. Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine Vanessa Incontrada mostra i danni della quarantena : capelli bianchi - baffetti e sopracciglia (Foto)

