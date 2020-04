Canottaggio, Luca Annibale ha realizzato tre record italiani indoor (Di martedì 21 aprile 2020) Luca Annibale canottiere tesserato per il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ed ex allievo dell’Istituto Caselli-De Sanctis ha conquistato tre record italiani indoor. Sette, quindici e diciassette aprile 2020. Tre date che Luca Annibale non dimenticherà facilmente. Il canottiere tesserato per il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha infatti realizzato tre record italiani indoor, certificati da Concept 2. Luca, 19 anni, ha iniziato la sua personalissima sfida con il tempo lo scorso sette aprile, coprendo in un minuto ben 366 metri. Quindi ha fatto ancora meglio una settimana dopo, quando ha coperto i cento metri in 15.3 secondi. Infine, venerdì 17 aprile è arrivato l’ultimo record tricolore sui 500 metri, che ha percorso in un minuto, 24 secondi e 7 decimi. Annibale ha realizzato i primati nella categoria pesi leggeri uomini. “Già da un ... Leggi su 2anews Canottaggio - Luca Rambaldi : “Dispiace per le Olimpiadi. Mondelli? Un duro colpo. Vivo da solo in quarantena” (Di martedì 21 aprile 2020)canottiere tesserato per il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ed ex allievo dell’Istituto Caselli-De Sanctis ha conquistato tre. Sette, quindici e diciassette aprile 2020. Tre date chenon dimenticherà facilmente. Il canottiere tesserato per il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha infattitre, certificati da Concept 2., 19 anni, ha iniziato la sua personalissima sfida con il tempo lo scorso sette aprile, coprendo in un minuto ben 366 metri. Quindi ha fatto ancora meglio una settimana dopo, quando ha coperto i cento metri in 15.3 secondi. Infine, venerdì 17 aprile è arrivato l’ultimotricolore sui 500 metri, che ha percorso in un minuto, 24 secondi e 7 decimi.hai primati nella categoria pesi leggeri uomini. “Già da un ...

Sette, quindici e diciassette aprile 2020. Tre date che Luca Annibale non dimenticherà facilmente. Il canottiere tesserato per il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha infatti realizzato tre record ...

