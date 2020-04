Cani | l’impronta nasale potrebbe sbloccare il tuo cellulare Ecco come

Leggi su chenews

(Di martedì 21 aprile 2020) Sapevate che il cane sarebbe in grado diil vostrocon il Touch ID se venisse registrato il naso al posto del dito? Il “tartufo” del cane (foto Pixabay)Sembra incredibile eppure è così. Poichè fido ha cuscinetti plantari troppo spessi per essere usati per il riconoscimento, il naso viene utilizzatoimpronta univoca. L’invenzione arriva dalla Cina con un’app utilissima per poter ritrovare i nostri amici a quattro zampe qualora si perdessero e non avessero il micro chip. La startup cinese Megvii utilizzerebbe delle foto del naso del cane per creare un’impronta unica dell’animale. E così,noi uomini possiamo essere riconosciuti grazie all’impronta digitale, così ipossono essere facilmente distinguibili grazie a quella. L’app può essere ...