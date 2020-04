Campania | aumentano morti | guariti e contagiati Sindaco | “Salerno sotto controllo”

Leggi su ladenuncia

(Di martedì 21 aprile 2020) 21 aprile – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 21 aprile, il numero di 317, ossia un incremento di 8 decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente. Boom nell’incremento giornaliero dei: +126 per un totale che si attesta a 872. L’incremento giornaliero dei nuovi positivi (+61) porta il totale a 4.135. Il secondo significativo calo di giornata riguarda il calo di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -3 per un totale di posti-letto occupati di 58, molto meno della metà della cifra record di 133 che il 31 marzo spinse la regione ad accelerare nella realizzazione di reparti modulari e di conversione di plessi in Covid-Hospital. I tamponi effettuati sono stati 53.548, rispetto al ieri sono 2.458 in più. Nonostante lo sforzo non regge il termine di paragone con il vicino Lazio ...