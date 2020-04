Camp Nou 'sponsorizzato', così il Barcellona raccoglie fondi per la pandemia (Di martedì 21 aprile 2020) La pandemia di coronavirus fa cadere anche le tradizioni più consolidate del calcio: il Camp Nou, lo stadio di Barcellona che dalla sua inaugurazione nel 1957 non ha mai cambiato nome, ora verrà offerto a uno sponsor che per un anno potrà ribattezzarlo in cambio di fondi da destinare interamente alla lotta al coronavirus ​"in Catalogna e nel resto del mondo". La decisione del comitato direttivo, ha spiegato il vicepresidente del Barcellona, Jordi Cardoner, vuole "inviare un messaggio universale: per la prima volta nella storia qualcuno avrà l'opportunità di mettere il proprio nome sul Camp Nou e le entrate andranno a tutta la comunità". Sarà la Fondazione Barca a cercare lo sponsor e i proventi confluiranno in una raccolta fondi per la lotta ... Leggi su agi Coronavirus Barcellona/ Il Camp Nou cambia nome per finanziare la ricerca

Il Barcellona “dona” il nome del Camp Nou per la lotta al virus

Barcellona - ceduti i diritti del Camp Nou per combattere il Coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) Ladi coronavirus fa cadere anche le tradizioni più consolidate del calcio: ilNou, lo stadio diche dalla sua inaugurazione nel 1957 non ha mai cambiato nome, ora verrà offerto a uno sponsor che per un anno potrà ribattezzarlo in cambio dida destinare interamente alla lotta al coronavirus ​"in Catalogna e nel resto del mondo". La decisione del comitato direttivo, ha spiegato il vicepresidente del, Jordi Cardoner, vuole "inviare un messaggio universale: per la prima volta nella storia qualcuno avrà l'opportunità di mettere il proprio nome sulNou e le entrate andranno a tutta la comunità". Sarà la Fondazione Barca a cercare lo sponsor e i proventi confluiranno in una raccoltaper la lotta ...

DiMarzio : #Barcellona, decisione storica: 'Il #CampNou cambierà nome per la lotta al coronavirus' - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: Storico al #Barça: il nome del #CampNou a disposizione per la lotta anti #coronavirus #Liga - UgoBaroni : RT @tuttosport: Incredibile #Barcellona: il Camp Nou cambierà nome dopo oltre 60 anni! - UgoBaroni : RT @RaiSport: ?? Il @FCBarcelona vende il nome del #CampNou per una raccolta fondi Il ricavato della sponsorizzazione per un anno andrà per… - NickIannello64 : RT @RaiNews: Il consiglio direttivo del club spagnolo afferma che donerà l'intera quota raccolta vendendo i diritti del nome dell'impianto… -