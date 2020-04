Calciomercato | assalto concreto a Milik | Paratici ha scelto il polacco | le cifre!

(Di martedì 21 aprile 2020)JUVENTUS- Secondo quanto riportato nelle ultime ore,sarebbe rientrato nei radar della Juventus in vista della prossima stagione. L’attaccante, salvo clamorosi colpi di scena, dirà addio al Napoli a fine stagione. 60 milioni la valutazione fatta dai partenopei,potrebbe decidere di offrire circa 30 milioni più il cartellino di Bernardeschi per convincere il Napoli a dire sì.Juventus, l’ok di Sarri e il definitivo passaggio al 4-3-3 L’arrivo disarà completamente appoggiato dal benestare di Sarri, il quale potrebbe puntare sulcome perno offensivo del prossimo attacco bianconero. L’ex Ajax si sposerebbe alla perfezione con Cristiano Ronaldo, vantando anche una media gol realizzativa d’assoluto rispetto. Leggi anche: Juventus, cambia l’andamento in borsa: titolo sospeso, ...

L'edizione odierna di TuttoSport riporta importanti novità sulle strategie di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione ... i nerazzurri stiano puntando due parametri zero come Dries Mertens ...Ecco chi è l’attaccante uruguaiano in forza ai messicani del Cruz Azul Prima dell’interruzione del calcio in tutto il mondo, il Cagliari aveva seguito in ... Può agire praticamente in tutti i ruoli ...