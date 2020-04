Buste di plastica al posto dei calzari | così assistiamo i pazienti Covid

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Roberta Grima In Puglia i dispositivi per gli equipaggi del 118 sono composti da tute non idonee, mascherine senza filtro efai da tediai piedi aldeie tute da imbianchino. Così gli equipaggi del 118 del Salento soccorrono io sospetti tali. Da diversi giorni oramai medici, infermieri, soccorritori si arrangiano come possono, perché i dispositivi di protezione che servono per evitare un'eventuale contaminazione, non arrivano o non sono idonei. "È strano che l'Asl non abbia ida distribuire, forse è più facile pensare che ci sia stato un errore nell'ordinarli, come accaduto per le tute anche queste non idonee", ci dice un medico. Si tratta di tute acquistate da una ditta cinese, probabilmente quelle che il presidente Michele Emiliano ha voluto comprare in 120 mila pezzi, ma che ...