Buono spesa Napoli, bando riaperto e già arrivate 3.000 domande. Scade venerdì 24 aprile (Di martedì 21 aprile 2020) Sono già 3077 le nuove richieste per il Buono spesa da 300 euro per il Coronavirus, arrivate al Comune di Napoli dopo la riapertura del bando, avvenuta ieri lunedì 20 aprile 2020, per altri 5 giorni. Finora, con i voucher di Palazzo San Giacomo, finanziati con i fondi della Protezione Civile nazionale, sono già state consegnate 10.467 spese. Boom di domande soprattutto alla III Municipalità, dove nel quartiere di San Carlo all'Arena, sono arrivate 1.426 richieste. Leggi su fanpage Agevolata la spesa online a casa con buono Esselunga da 250 euro - ma è una bufala WhatsApp

Fare la spesa con doppio buono Conad da 500 e 250 euro : bufala in pieno Coronavirus

Pasticcio al Comune sul buono-spesa : “Spendibile dal 15 ottobre”. Ma è un refuso (Di martedì 21 aprile 2020) Sono già 3077 le nuove richieste per ilda 300 euro per il Coronavirus,al Comune didopo la riapertura del, avvenuta ieri lunedì 202020, per altri 5 giorni. Finora, con i voucher di Palazzo San Giacomo, finanziati con i fondi della Protezione Civile nazionale, sono già state consegnate 10.467 spese. Boom disoprattutto alla III Municipalità, dove nel quartiere di San Carlo all'Arena, sono1.426 richieste.

lisadltdsc : Io non vedo le mie nipoti da un mese e mezzo buono, abitiamo a 5 minuti ma evito dato che comunque vado a fare la s… - gerardo7f5 : @Mario_DAloisio Tipo Il buono spesa del governo non dato alle famiglie disoccupate perché proprietari di una casa...... . - Megahed04118885 : @MediasetTgcom24 Dove sono €300 buono spesa che mi avevo detto gente - darkskywriter : Finirà che per scaricare l'app Immuni daranno dei soldi e gli italiani baratteranno i propri diritti costituzionali… - ScontrinoFelice : “DASH PODS coupons”: ricevi un buono sconto da 2,50€ come premio certo! -

Ultime Notizie dalla rete : Buono spesa Coronavirus a Napoli: buono spesa, la mappa per quartieri. Già 3.077 domande per la seconda... Il Mattino Buono spesa Napoli, bando riaperto e già arrivate 3.000 domande. Scade venerdì 24 aprile

Sono già 3077 le nuove richieste per il buono spesa da 300 euro per il Coronavirus, arrivate al Comune di Napoli dopo la riapertura del bando, avvenuta ieri lunedì 20 aprile 2020, per altri 5 giorni.

Coronavirus: buoni spesa a Milano a 13.754 famiglie (2)

(Adnkronos) – Come modalità di erogazione del contributo, i beneficiari hanno potuto scegliere tra la carta prepagata Soldo e la app Satispay da scaricare sul proprio smartphone. L’importo del ...

Sono già 3077 le nuove richieste per il buono spesa da 300 euro per il Coronavirus, arrivate al Comune di Napoli dopo la riapertura del bando, avvenuta ieri lunedì 20 aprile 2020, per altri 5 giorni.(Adnkronos) – Come modalità di erogazione del contributo, i beneficiari hanno potuto scegliere tra la carta prepagata Soldo e la app Satispay da scaricare sul proprio smartphone. L’importo del ...