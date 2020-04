Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso, la guida (Di martedì 21 aprile 2020) Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso, la guida Continuano ad accumularsi i contenziosi tra risparmiatori e Poste Italiane: alla base molto spesso la liquidazione dei Buoni fruttiferi postali emessi a partire da luglio 1986. Non è raro, infatti, che al momento della riscossione i sottoscrittori ottengano una somma molto inferiore a quella promessa dai titoli. Poste Italiane: “un brutto pasticcio” Un “brutto pasticcio di Poste Italiane” ha definito la situazione appena descritta l’Unione nazionale dei consumatori (Unc). In particolare, è il caso dei Buoni fruttiferi emessi a partire da luglio 1986 a tenere banco negli ultimi anni. Come sottolineato dalla stessa Unc a seguito di un recente pronunciamento della magistratura in merito: “Poste Italiane si ostina in relazione a ciascun buono fruttifero a ... Leggi su termometropolitico Buoni fruttiferi postali serie P e Q : tassi da applicare - ecco la spiegazione

C’era un tempo in cui i buoni fruttiferi postali erano i titoli preferiti dai risparmiatori perché sicuri, garantiti dallo Stato e soprattutto perché assicuravano un elevato rendimento. In particolar ...

I buoni postali fruttiferi di Poste Italiane sono amati dagli italiani per un motivo principale: sono garantiti dallo Stato Italiano. E poi non hanno nessun costo: né per il rimborso e per la ...

