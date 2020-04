BTP, Italia raccoglie 16 miliardi con due aste (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell’emissione tramite sindacato di un nuovo benchmark BTP a 5 anni e della riapertura dell’attuale BTP a 30 anni benchmark con scadenza 1° settembre 2050. Per quanto riguarda il nuovo benchmark a 5 anni, il titolo ha scadenza 1° luglio 2025, godimento 28 aprile 2020 e tasso annuo dell’1,85%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 10 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,663 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,928%. Per quanto riguarda la riapertura dell’attuale BTP benchmark a 30 anni con scadenza 1° settembre 2050 e cedola 2,45%, l’importo emesso è stato pari a 6 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 87,186 ... Leggi su quifinanza “Fase 2? Via Ateco : aprire le filiere Debito - gli italiani comprino BTP”

Coronavirus - nuova emissione BTP Italia. Cos’è? E conviene investire?

Arriva il BTp Italia senza limite di offerta per l’emergenza. Durata tra 4 e 8 anni (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell’emissione tramite sindacato di un nuovo benchmark BTP a 5 anni e della riapertura dell’attuale BTP a 30 anni benchmark con scadenza 1° settembre 2050. Per quanto riguarda il nuovo benchmark a 5 anni, il titolo ha scadenza 1° luglio 2025, godimento 28 aprile 2020 e tasso annuo dell’1,85%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 10di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,663 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,928%. Per quanto riguarda la riapertura dell’attuale BTP benchmark a 30 anni con scadenza 1° settembre 2050 e cedola 2,45%, l’importo emesso è stato pari a 6di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 87,186 ...

ricpuglisi : I #NoEuro sono contrari al Fondo Salva Stati MES perché vogliono costringere l'Italia a uscire dall'euro in caso di… - renatobrunetta : Conviene all'Italia rivolgersi al #Mes? A livello finanziario, il Mes costa molto meno rispetto all'emissione di ti… - Agenzia_Ansa : Il #Tesoro lancerà nuovo bond per risparmiatori In aggiunta a Btp Italia che vedrà almeno una emissione 2020 #ANSA - mauriziobarbol1 : RT @Lantidiplomatic: I #BTP #Italia hanno ricevuto prenotazioni per 100 miliardi di euro. Possiamo #faredasoli #Conte #Mes #eurobond #rec… - lucacampitello : I BTP Italia hanno ricevuto prenotazioni per 100 miliardi di euro. Possiamo fare da soli -

Ultime Notizie dalla rete : BTP Italia Grom, chi è il fondatore Guido Martinetti: i sogni e i guai dell’enologo innamorato del gelato Corriere della Sera