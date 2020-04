Brusaferro sostiene che sia impossibile assistere ai concerti prima di trovare un vaccino (Di martedì 21 aprile 2020) La sensazione è che i concerti non riprenderanno. Nemmeno nel periodo autunnale. Così come i grandi raduni di massa che prevedano la presenza di decine di migliaia di persone nello stesso luogo. Le parole di Silvio Brusaferro, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, non lasciano davvero speranze da questo punto di vista. «Grandi raduni per concerti o nelle piazze metterebbero a rischio chi vi partecipa e i loro familiari – ha affermato nel corso della trasmissione Agorà – il primo elemento da escludere sono le attività che prevedono aggregazioni o presenza contemporanea di decine o centinaia di persone in spazi ristretti o chiusi. Non sono attività che possiamo immaginare finché non avremo un vaccino». LEGGI ANCHE > Coronavirus, l’elenco dei concerti in streaming di #iosuonodacasa ... Leggi su giornalettismo “Solo dopo i dati di Pasqua si potranno rivedere i divieti" - sostiene Brusaferro (Di martedì 21 aprile 2020) La sensazione è che inon riprenderanno. Nemmeno nel periodo autunnale. Così come i grandi raduni di massa che prevedano la presenza di decine di migliaia di persone nello stesso luogo. Le parole di Silvio, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, non lasciano davvero speranze da questo punto di vista. «Grandi raduni pero nelle piazze metterebbero a rischio chi vi partecipa e i loro familiari – ha affermato nel corso della trasmissione Agorà – il primo elemento da escludere sono le attività che prevedono aggregazioni o presenza contemporanea di decine o centinaia di persone in spazi ristretti o chiusi. Non sono attività che possiamo immaginare finché non avremo un». LEGGI ANCHE > Coronavirus, l’elenco deiin streaming di #iosuonodacasa ...

Lo ha detto Silvio Brusaferro presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), intervenuto durante la trasmissione Agorà, su Rai “Dobbiamo quindi – ha aggiunto – sostenere le vaccinazioni che si ...

"Le vaccinazioni sono un bene prezioso - afferma Brusaferro ad Agorà - sono una conquista della nostra società e il fatto che ci sia questa epidemia rafforza ancora di più l’importanza di poterne ...

