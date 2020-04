Brescia, la posizione in merito alla ripresa: «Valuteremo le condizioni» (Di martedì 21 aprile 2020) Il Brescia ha diramato un comunicato stampa per parlare della posizione in merito alla ripresa della Serie A Oggi l’assemblea della Serie A ha visto i club esprimersi all’unanimità sulla volontà di portare a termine il campionato. Il Brescia, in serata, ha chiarito la posizione attraverso un comunicato stampa. «Come anticipato dal comunicato stampa della Lega Serie A, nel corso dell’assemblea tenutasi questa mattina, si è svolta una votazione che ha visto i club votare all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione 2019-2020, qualora sussistano le condizioni sanitarie a tutela della salute e qualora gli organi governativi ne consentano lo svolgimento.A nome del Presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino, è opportuno chiarire e sottolineare che la “condicio sine qua non” legata al rispetto ... Leggi su calcionews24 Brescia - Tonali : in che posizione può affermarsi ad alti livelli

BresciaOfficial : Posizione del Brescia Calcio in seguito all’Assemblea odierna della Lega Serie A. ?? - Dalla_SerieA : Cellino, presidente Brescia: Noi non giocheremo» - - fangiovanna : RT @Brasviz1: @RossanoScali Bergamo e Brescia non sono la Lombardia Monza e Brianza, Varese, Sondrio, Mantova... non hanno avuto emergenza… - Brasviz1 : @RossanoScali Bergamo e Brescia non sono la Lombardia Monza e Brianza, Varese, Sondrio, Mantova... non hanno avuto… - DavideScialpi : TORINO è un disastro! Raggiunge BERGAMO! Flette leggermente verso il basso la curva di CREMONA. ROMA verso la 5… -

