Brasile, Bolsonaro arringa la folla nostalgica della dittatura. Ma il paese reale è un altro (Di martedì 21 aprile 2020) Domenica scorsa, violando l’isolamento nazionale, un Jair Bolsonaro in t-shirt a bordo di una camionetta scoperta ha arringato i sostenitori più estremisti, durante una dimostrazione tenuta davanti alla sede dell’esercito a Brasilia, interrotta poi dai suoi colpi di tosse. Avallando gli striscioni che ricordano l’intervento militare del 1968 – quando con l’atto Al-5 l’esercito chiuse di forza il Congresso, ufficializzando la dittatura – anticipa in pratica la campagna elettorale del 2022, visto che la sua pessima gestione della pandemia in corso lo vede in netto calo nei sondaggi. Nonostante il coro di condanna dei suoi nemici – dal presidente della Camera Rodrigo Maia, ai governatori di São Paulo e Rio João Doria e Wilson Witzel fino al ministro Barroso della Corte Suprema – egli conta sul fatto che la ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Brasile Bolsonaro arringa centinaia di manifestanti che chiedono il golpe militare e la chiusura del Parlamento

