Borsa elettrica, prezzi dell’energia a minimi storici (GME) (Di martedì 21 aprile 2020) (TeleBorsa) – Frena il prezzo dell’elettricità alla Borsa elettrica, nella settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 aprile. Il prezzo medio di acquisto è sceso a 23,75 euro/MWh in calo di 1,30 euro (-5,2%) rispetto a quello della settimana precedente. E’ quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal Gestore dei Mercati elettrici (GME), società responsabile in Italia dell’organizzazione e della gestione del mercato elettrico. Sempre secondo le rilevazioni, aumentano invece i volumi di energia elettrica scambiati in Borsa, che vedono un incremento dell’1,1% a 3,1 milioni di MWh e la liquidità del mercato che si attesta al 75,4% (+0,3 punti percentuali). I prezzi medi di vendita, ovunque sul livello più basso di sempre, sono variati tra 23,33 euro a MWh del Nord e 24,45 euro a MWh della Sicilia. (Foto: ... Leggi su quifinanza Energia : borsa elettrica - prezzo -3 - 7% a 39 - 01 euro/mwh (Di martedì 21 aprile 2020) (Tele) – Frena il prezzo dell’elettricità alla, nella settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 aprile. Il prezzo medio di acquisto è sceso a 23,75 euro/MWh in calo di 1,30 euro (-5,2%) rispetto a quello della settimana precedente. E’ quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal Gestore dei Mercati elettrici (GME), società responsabile in Italia dell’organizzazione e della gestione del mercato elettrico. Sempre secondo le rilevazioni, aumentano invece i volumi di energiascambiati in, che vedono un incremento dell’1,1% a 3,1 milioni di MWh e la liquidità del mercato che si attesta al 75,4% (+0,3 punti percentuali). Imedi di vendita, ovunque sul livello più basso di sempre, sono variati tra 23,33 euro a MWh del Nord e 24,45 euro a MWh della Sicilia. (Foto: ...

MILANO (Reuters) - Il prezzo medio di acquisto dell'energia alla borsa elettrica nella settimana terminata il 19 aprile scende del 5,2%, rispetto ai sette giorni precedenti, aggiornando il minimo ...

