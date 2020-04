Bombshell | arriva lo scandalo sexy della Fox News senza vittimismo né sensazionalismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Venghino signori venghino nel circo Fox. Là dove le donne fanno carriera, e non poca, solo se si piegano alle molestie del capo. Se poi è Charlize Theron/Megyn Kelly, rivolgendosi direttamente allo spettatore, ad introdurvi nel grattacielo dove Rupert Murdoch e Roger Ailes hanno riscritto le regole statunitensi e mondiali del giornalismo in tv, come si fa a dire di no? Theron/Kelly fa quello che succede spesso in The big short (stesso sceneggiatore, Charles Randolph): il personaggio guarda in macchina e spiega alcune coordinate generalisituazione in esame come se fosse sospeso dallo scorrere del tempo narrativo del film. Kelly esplora le decine di piani dell’edificio dove Foxcrea programmi e successi per quella fetta amplissima di popolazione americana pregiudizialmente conservatrice. A capo delle scelte redazionali quell’Ailes, già ...