Bologna | si masturba alla finestra guardando un’infermiera | arrivano i carabinieri

(Di martedì 21 aprile 2020) SiOrmai da tempo aveva preso l’abitudine di affacciarsirsi in direzione dell’appartamento di una giovane infermiera vicina di casa. La donna, in queste settimane impegnata in prima linea nella lotta al Coronavirus, era costretta, una volta tornata a casa dopo un massacrante turno di lavoro, a vedere il suo vicino che puntualmente siva affacciato. L’uomo, un cittadino indiano, la guardava e praticava autoerotismo, per poi salutarla sorridendo e mandandole anche dei baci con le mani. L’infermiera, stanca di sopportare questo “spettacolo”, si è rivolta aidella stazioneIndipendenza, che hanno denunciato l’uomo per atti osceni. L’episodio è avvenuto in un condominio del centro del capoluogo ...