Bollettino di oggi 21 aprile coronavirus: calano gli ammalati! 534 morti, 2723 guariti (Di martedì 21 aprile 2020) La Protezione Civile ha diramato il consueto Bollettino con i dati su contagiati, morti, guariti da coronavirus. oggi non c’è stata la conferenza stampa, i numeri vengono diffusi senza le dichiarazioni di Angelo Borrelli: 2.729 nuovi casi nell’ultima giornata. Prosegue il trend positivo, i numeri sono in calo da ormai due settimane e i dati di oggi martedì 21 aprile lo confermano. Per il secondo giorno consecutivo c’è un calo degli ammalati (attualmente positivi), ben 528 in meno rispetto a ieri: 102 persone in meno in terapia intensiva, 772 persone in meno ricoverate in ospedale con sintomi, 346 nuovi ammalati in isolamento domiciliare. Cresce il numero di morti rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono purtroppo avvenuti 534 decessi che portano il totale a 24.648 dall’inizio dell’emergenza. Estremamente positivo il caso dei ... Leggi su oasport Coronavirus - il bollettino di oggi martedì 21 aprile 2020

Il bollettino di oggi : positivi 108.237 - morti 24.114 (454 in 24 ore) - guariti 48.877 (1.822)

Record nel bollettino di oggi : per la prima volta calano i positivi al coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) La Protezione Civile ha diramato il consuetocon i dati su contagiati,danon c’è stata la conferenza stampa, i numeri vengono diffusi senza le dichiarazioni di Angelo Borrelli: 2.729 nuovi casi nell’ultima giornata. Prosegue il trend positivo, i numeri sono in calo da ormai due settimane e i dati dimartedì 21lo confermano. Per il secondo giorno consecutivo c’è un calo degli ammalati (attualmente positivi), ben 528 in meno rispetto a ieri: 102 persone in meno in terapia intensiva, 772 persone in meno ricoverate in ospedale con sintomi, 346 nuovi ammalati in isolamento domiciliare. Cresce il numero dirispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono purtroppo avvenuti 534 decessi che portano il totale a 24.648 dall’inizio dell’emergenza. Estremamente positivo il caso dei ...

micheleemiliano : Oggi in #Puglia sono stati registrati 1.591 test per l'infezione da #Covid_19 coronavirus e sono risultati positivi… - micheleemiliano : Anche oggi i dati ci danno conto di una epidemia che stiamo contenendo con tutti i mezzi a nostra disposizione. Non… - marifcinter : 2723 guariti, totale guariti 51.600, -528 nuovi positivi (casi attivi), totale positivi 107.709, 2.471 in terapia i… - fanpage : Il bollettino ufficiale della Protezione Civile di oggi - Robvenneri : ??BOLLETTINO ITALIA - 21 Aprile 2020??l Casi totali di oggi: +2729 Incremento positivi: -528 Morti: 534 Guariti: 2.7… -