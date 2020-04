Bollettino coronavirus 21 aprile 2020 morti, contagiati e guariti (Di martedì 21 aprile 2020) Bollettino coronavirus 21 aprile 2020 morti, contagiati e guariti Bollettino coronavirus 21 aprile: come ogni giorno (qui la sintesi del Bollettino del 20 aprile 2020) la Protezione Civile ha comunicato tutte le informazioni con l’aggiornamento delle ultime 24 ore relativo al numero di persone contagiate, persone guarite, numero di decessi. I numeri aggiornati della Protezione Civile Bollettino coronavirus – Oggi non si è tenuta la consueta conferenza stampa vista la concomitanza con la comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camere. Segui Termometro Politico su Google News Ecco i numeri forniti dalla Protezione Civile: il numero totale di persone infette è di 183.957, con un aumento di 2.729 nuovi casi rispetto a ieri. L’attuale totale dei casi positivi è di 107.709 con conseguente riduzione di 528 casi. Il numero ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - bollettino Italia : netto calo dei malati - meno 528. Salgono i guariti (2723) - 534 i morti

Coronavirus - cala ancora il numero di malati : sono 528 in meno di ieri. I morti sono 534 – Il bollettino della Protezione civile

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA-ROMAGNA 21 APRILE/ 68 nuovi morti - giù i contagi (Di martedì 21 aprile 2020)2121: come ogni giorno (qui la sintesi deldel 20) la Protezione Civile ha comunicato tutte le informazioni con l’aggiornamento delle ultime 24 ore relativo al numero di persone contagiate, persone guarite, numero di decessi. I numeri aggiornati della Protezione Civile– Oggi non si è tenuta la consueta conferenza stampa vista la concomitanza con la comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camere. Segui Termometro Politico su Google News Ecco i numeri forniti dalla Protezione Civile: il numero totale di persone infette è di 183.957, con un aumento di 2.729 nuovi casi rispetto a ieri. L’attuale totale dei casi positivi è di 107.709 con conseguente riduzione di 528 casi. Il numero ...

Corriere : Coronavirus in Italia, 181.228 casi positivi e 24.114 morti. Il bollettino - Corriere : Coronavirus in Italia, 181.228 casi positivi e 24.114 morti. Il bollettino - SkyTG24 : ?? #Coronavirus ?? Il bollettino nazionale della Protezione Civile aggiornato alle 18 del #21aprile… - Notiziedi_it : Coronavirus Italia, bollettino di oggi, 21 aprile. I dati della Protezione civile - PalermoToday : Coronavirus, in Sicilia quasi 4 mila tamponi validati in un giorno: scovati altri 76 nuovi casi… -