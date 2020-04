Bollettino coronavirus 21 aprile 2020 della protezione civile

Vediamo insieme il bollettino coronavirus 21 aprile 2020. Ci saranno delle buone notizie? Continua a scendere il numero dei nuovi contagi, dei decessi e, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, anche dei nuovi malati. 62 persone in meno in terapia intensiva sono certamente un’ottima notizia, anche se i 454 morti stanno a testimoniare che l’emergenza è tutt’altro che alla fine. La strada per battere il Covid 19 è ancora lunga e difficile, ma grazie alle strategie messe in atto, al buonsenso e alla solidarietà, ce la faremo. La regione italiana più colpita dal Coronavirus, come ben sappiamo, è la Lombardia. Tuttavia questa terra di grande fermento, innovazione e lavoro, sta già pensando al prossimo futuro e a come ripartire per tornare più forte di prima. Davide Caparini, Assessore al Bilancio di Regione Lombardia, in proposito ha affermato che “Nella riapertura c’è un piano ambizioso da parte di regione Lombardia, abbiamo messo in campo un piano di investimenti straordinari da 3 miliardi di euro che andrà sulle infrastrutture quindi farà ripartire l’economia attraverso le opere pubbliche”. La situazione è attualmente molto difficile anche in altri Paesi europei ed extraeuropei.

