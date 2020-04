Bitonto | inizia una discussione che finisce a colpi di forbice

Leggi su baritalianews

(Di martedì 21 aprile 2020) Due uomini stavano discutendo ain via Crocifisso quando all’improvviso laè diventata sempre più animata. Uno dei due ha preso unae ha sferrato un colpo dietro la schiena dell’altro. L’uomo ferito è scappato e si è rintanato in casa da dove ha chiamato i carabinieri. Nel frattempo l’aggressore era andato a chiamare aiuto e in quattro hanno raggiunto la vittima a casa. Ma nel frattempo sono anche arrivati i carabinieri che hanno individuato gli aggressori e li hanno portati in caserma dove sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Pe loro l’accusa è di lesioni, minacce e violenza privata. Tutti hanno avuto una sanzione per aver violato le disposizioni anti Covid-19.