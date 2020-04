Biraghi | «Tifo Inter da sempre Il ritorno è stata una vittoria personale»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Cristianoparla del suoper l’e del rientro in nerazzurro: le parole del difensore classe ’92 Dopo essere cresciuto all’, Cristianoha vissuto tante esperienze in altri club. Il difensore, quest’anno, è tornato in nerazzurro. ATV, ha raccontato le sue emozioni. «Hotifato, mio papà mi ha messo la maglia nerazzurra appena nato, non poteva che essere così. Ogni volta che indosso questa maglia, da gioco o da allenamento è fantastico, quando entro nel Centro Sportivo di Appiano Gentile mi ricordo quando da bambino volevo essere lì. Quando andavo lì fuori per cercare di avere qualche foto o autografi dai giocatori, è una sensazione difficile da raccontare. Quando sono tornato sapevo di essere un uomo e un giocatore diverso rispetto a quello che era uscito qualche ...