Bimbo si sente solo, la mamma chiede aiuto su Facebook: la risposta è incredibile (Di martedì 21 aprile 2020) Un Bimbo di 7 anni soffriva di solitudine a causa del lockdown, la mamma ha chiesto aiuto sui social e la risposta degli utenti è stata sorprendente. Probabilmente ognuno di noi ha provato da bambino la sensazione di abbandono e sconforto dovuta ad un trasloco. Il cambio di abitudini, di amicizie e di luogo è …

Sant’Angelo Lodigiano - bimbo di due anni si sente male e muore in ospedale : aperta un’inchiesta (Di martedì 21 aprile 2020) Undi 7 anni soffriva di solitudine a causa del lockdown, laha chiestosui social e ladegli utenti è stata sorprendente. Probabilmente ognuno di noi ha provato da bambino la sensazione di abbandono e sconforto dovuta ad un trasloco. Il cambio di abitudini, di amicizie e di luogo è … L'articolosi, lasu: laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Insieme ai testi in cui i nuovi amici del bimbo gli spiegavano di comprendere appieno la sua sensazione di solitudine, sono giunti anche dei piccoli pensieri. Adesso il bimbo si sente meno solo e nei ...

Si sentiva solo in questa fase di lockdown data dal coronavirus e la mamma lancia un appello su Facebook chiedendo un amico di penna. La risposta è stata travolgente per il piccolo Harley Glen di 7 ...

