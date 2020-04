Bimbo nasce già positivo al coronavirus Primo caso in Italia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 aprile 2020) Una notizia che arrivata solo adesso: unnato nei giorni scorsi all’ospedale di Aosta è risultatoal. Il parto è avvenuto la scorsa settimana, nella notte tra giovedì e venerdì. La notizia non viene, al momento, ufficialmente confermata “per motivi di privacy” dall’ospedale Beauregard di Aosta. Se confermato, sarebbe ilufficiale indinato, ma pare possibile che in questo periodo si possano essere verificati altri casi di neonati positivi al Covid. Il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Beauregard di Aosta ha attivato un protocollo, operativo dalla scorsa settimana, che prevede l’effettuazione di tamponi per Covid-19 alle donne gravide alla trentottesima-trentanovesima settimana di gestazione. All’interno dell’ospedale Beauregard ...