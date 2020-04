Bernardeschi come Mertens? Sarri ci pensa per l'emergenza in attacco (Di martedì 21 aprile 2020) Sarri pensa all'eventuale ripresa del campionato quando ci sarà un problema in attacco: Higuain non vuole tornare in Italia e Dybala è reduce dal Coronavirus e dunque non al top della forma. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 21 aprile 2020)all'eventuale ripresa del campionato quando ci sarà un problema in: Higuain non vuole tornare in Italia e Dybala è reduce dal Coronavirus e dunque non al top della forma.

fnapolisempre83 : @coldblackarrow Bernardeschi è sotto cura #agricola... si sgonfierá come un palloncino... ed è un mezzo giocatore... - geokawa : RT @Boboj29: Juve 20/21,come sara' ? Grossa rivoluzione o minimi scambi ? Il centrocampo dovra' essere rifondato ,via Pjanic,Bernardeschi,… - Boboj29 : Juve 20/21,come sara' ? Grossa rivoluzione o minimi scambi ? Il centrocampo dovra' essere rifondato ,via Pjanic,Ber… - SusannaGatto4 : @juventibus @utzi_26 Mai come questa volta vorrei vedere un #juvebeffata. Ho letto di 60mln per questo, ma scherzia… - francescoceccot : GdS: 'La Juve è senza Higuain e Dybala. Il recupero dal “corona” è un viaggio nell’ignoto: oggi Paulo va calcolato… -