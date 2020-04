Bergamo, musica in ospedale per i pazienti con il Coronavirus: l’idea del medico (Di martedì 21 aprile 2020) Aiutare i malati a guarire non solo con cure mediche ma anche con la musica. Questo quanto accade al policlinico San Marco di Zingonia a Bergamo. Di recente nei corridoi dei reparti di pazienti ricoverati per Covid-19 e non solo, è possibile sentire piacevoli suoni. Coronavirus, musica classica per i pazienti in ospedale L’iniziativa dal grade successo è stata lanciata da un giovane medico, Nicola Sertori. Il dottore ha deciso di utilizzare la musica per aiutare suo papà, ricoverato in quello stesso ospedale per Coronavirus. Lo stesso Sertori, come riporta il Quotidiano Sanità, dichiara: “L’idea è nata per gioco per far ascoltare musica a mio padre che era ricoverato qui da noi”. Sertori, ascoltando la musica, si accorge subito di un particolare: “La mia attenzione si è spostata su ciò che si ... Leggi su thesocialpost Sono le Venti (Nove) - i Pooh lanciano “Rinascerò rinascerai” per raccogliere fondi per Bergamo. Facchinetti a Gomez : “La musica è terapeutica” (Di martedì 21 aprile 2020) Aiutare i malati a guarire non solo con cure mediche ma anche con la. Questo quanto accade al policlinico San Marco di Zingonia a. Di recente nei corridoi dei reparti diricoverati per Covid-19 e non solo, è possibile sentire piacevoli suoni.classica per iinL’iniziativa dal grade successo è stata lanciata da un giovane, Nicola Sertori. Il dottore ha deciso di utilizzare laper aiutare suo papà, ricoverato in quello stessoper. Lo stesso Sertori, come riporta il Quotidiano Sanità, dichiara: “L’idea è nata per gioco per far ascoltarea mio padre che era ricoverato qui da noi”. Sertori, ascoltando la, si accorge subito di un particolare: “La mia attenzione si è spostata su ciò che si ...

marianna_eg : RT @PolScorr: Il meccanismo di protezione civile #EU ha inviato un team di dottori norvegesi a #Bergamo per il #Covid19 Abbiamo visto 'vid… - robreg1 : RT @PolScorr: Il meccanismo di protezione civile #EU ha inviato un team di dottori norvegesi a #Bergamo per il #Covid19 Abbiamo visto 'vid… - nemboc : RT @PolScorr: Il meccanismo di protezione civile #EU ha inviato un team di dottori norvegesi a #Bergamo per il #Covid19 Abbiamo visto 'vid… - PolScorr : RT @PolScorr: Il meccanismo di protezione civile #EU ha inviato un team di dottori norvegesi a #Bergamo per il #Covid19 Abbiamo visto 'vid… - jxgiuliano : RT @PolScorr: Il meccanismo di protezione civile #EU ha inviato un team di dottori norvegesi a #Bergamo per il #Covid19 Abbiamo visto 'vid… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo musica Coronavirus Bergamo, musica classica nei reparti per dare forza ai pazienti TGCOM Dal Secco Suardo Sax Ensemble un messaggio di speranza - Video

Il Secco Suardo Sax Ensemble è un gruppo attivo nato all’interno del Liceo musicale di Bergamo, ed è attivo da ormai tre anni ... Gli arrangiamenti e la direzione dell’ensemble sono curati da Roberto ...

Coronavirus Bergamo, musica classica nei reparti per dare forza ai pazienti

Cronaca - Grazie allintuizione di un giovane medico, il Policlinico San Marco di Zingonia, Bergamo, ha realizzato per la prima volta in Italia un progetto di musicoterapia attraverso un impianto di ...

Il Secco Suardo Sax Ensemble è un gruppo attivo nato all’interno del Liceo musicale di Bergamo, ed è attivo da ormai tre anni ... Gli arrangiamenti e la direzione dell’ensemble sono curati da Roberto ...Cronaca - Grazie allintuizione di un giovane medico, il Policlinico San Marco di Zingonia, Bergamo, ha realizzato per la prima volta in Italia un progetto di musicoterapia attraverso un impianto di ...