Benzina, prezzi stabili: 1,423 euro self e 1,578 al servito (Di martedì 21 aprile 2020) In una settimana il prezzo medio della Benzina su scala nazionale è diminuito di 1,1 centesimi. Benzina Giornata di sostanziale stabilità sulla rete carburanti italiana in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che, nel giorno di debacle del Wti americano, hanno chiuso in discesa (più marcata quella del diesel), oggi le compagnie non sono intervenute su prezzi raccomandati, mentre i prezzi praticati sul territorio mostrano leggerissime variazioni al ribasso. Il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è 1,423 euro al litro (rispetto a 1,424 di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,413 e 1,441 euro/litro (no logo 1,417). Il prezzo medio praticato del diesel self ... Leggi su 2anews Codacons - esposto contro rigidità prezzi benzina e gasolio

