Benzina e gasolio - Il lockdown costa 1,3 miliardi allo Stato (Di martedì 21 aprile 2020) Un miliardo di euro in meno di accise e Iva. Solo su Benzina e gasolio. E solo a marzo (mese in cui il lockdown, decretato il 10, è Stato solo parziale), rispetto a febbraio. Ma che sfiora 1,3 miliardi di euro se il confronto si fa, più correttamente, rispetto allo stesso mese del 2019.Consumi dimezzati. Insomma, il blocco pressoché totale delle attività economiche e della mobilità delle persone sta costando un sacco di soldi anche allo Stato. In base ai dati diffusi oggi dallUnione petrolifera, il mese scorso i consumi di Benzina sono diminuiti del 51,3% rispetto a marzo 2019, mentre quelli del gasolio sono scesi appena, si fa per dire, del 48,4%. Se si considera che, sulla base dei prezzi medi rilevati dal ministero dello Sviluppo economico il 6 aprile scorso, per ogni litro di Benzina lo Stato incassava 0,988 euro e per ogni litro di gasolio ... Leggi su quattroruote Codacons - esposto contro rigidità prezzi benzina e gasolio

