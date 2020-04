Benevento | Asia riattiva servizio ritiro a domicilio sfalci da giardino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– L’comunica di averto ildideglida. Il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) del 10 aprile scorso ha di fatto autorizzato l’esercizio delle attività di cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, nonché la commercializzazione di ‘prodotti agricoli’, consentendo quindi anche la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti nel rispetto delle norme sanitarie in vigore tra cui il contingentamento degli ingressi dei clienti, il rispetto del distanziamento sociale, la messa a disposizione di prodotti igienizzanti. Ilsarà garantito secondo le seguenti modalità: Per la Zona A le utenze servite dal ‘porta a porta’ che richiederanno il ...