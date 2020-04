Belen Rodriguez vuota il sacco | “Mi ha lasciato con un messaggio su Whatsapp…”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 21 aprile 2020)e Stefano De Martino: dalla conoscenza, al matrimonio sino alla separazionee Stefano De Martino si sono conosciuti diversi anni fa quando lui era ancora una ballerino di Amici di Maria De Filippi e la soubrette argentina era un’ospite fissa di quell’edizione. Il danzatore inizialmente era fidanzato con Emma Marrone ma con la conduttrice di Tu si que vales fu come un colpo di fulmine. In pochissimo i due si sono amati, messo al mondo il piccolo Santiago, poi si sono sposati e dopo poco tempo hanno preso due strade differenti. Una coppia che ha appassionato milioni di fan e che hadelusi dopo la loro separazione. Per fortuna circa un anno fa si sono ritrovati e ora sono innamorati più di prima. Ma perché in quel’occasione si erano lasciati? A svelarlo è stata la stessalasciata con un...