Baronissi | anziana impossibilitata a ritirare la pensione | la consegna la fanno i

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – I Carabinieri della Stazione di(SA) hannoto la, ad unasignora,a raggiungere il vicino ufficio postale. La donna ha chiamato il Comandante della Stazione diper avere un supporto a riscuotere la propria, delegandolo al ritiro. Lo stesso ha provveduto alla riscossione, per suo conto, recapitandogliela a casa. Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente lain contanti, possono chiedere di riceveregratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano ...