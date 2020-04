Barbara D’Urso attaccata, il figlio di Al Bano: “Non era mia intenzione” (Di martedì 21 aprile 2020) Yari Carrisi augura la morte a Barbara D’Urso, poi chiarisce: “Non è mai stata mia intenzione” Dopo tutta la bufera generata ore fa, Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power ha postato una storia su Instagram per chiarire meglio il post precedente che lo ha reso vittima dell’indignazione del web. Stamattina infatti nello specifico ha augurato la morte a Barbara D’Urso, pubblicando “La D’Urso deve morire” in una Instagram Stories, non contento ha anche ripostato i commenti di approvazione dei suoi follower. Adesso però è arrivato il chiarimento, innanzitutto l’uomo ha premesso: “Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che considero dannoso” Insomma il figlio del cantante di Cellino, secondo le sue ... Leggi su lanostratv Yari Carrisi attacca di nuovo Barbara d’Urso : “Ecco perché deve morire!”

Yari Carrisi - tremendo attacco a Barbara D’Urso : “Deve morire”

matteograndi : Certo, un’idea geniale. E i runner saranno seguiti per tutta la durata dell’allenamento da un cronometratore di st… - trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - sandronedazieri : Barbara D'urso che dà la caccia ai runner in diretta televisiva insieme ai droni della Finanza: anche in Corea del… - Foffolone : RT @MedBunker: @CianoDamiano @albiz94 Montagnier non ha pubblicato uno studio e non ha dimostrato nulla (oltretutto quello che dice è contr… - mrlucedan : @massimi15329797 @chetempochefa @RobertoBurioni Ma il calcio è cultura? Perché se si, potremmo argomentare che anche Barbara d'Urso lo sia. -

