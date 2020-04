Bambino positivo al coronavirus ha incontrato 172 persone e non ha contagiato nessuno

(Di martedì 21 aprile 2020) In Francia undi 9 annialnon lo ha trasmesso a, nonostante sia entrato in contatto con più di 170. Il caso è oggetto di uno studio pubblicato dal Public Health France. Ilè collegato al caso di Steve Walsh, primoalin Gran Bretagna.

RaiNews : Un bambino nato all'ospedale Beauregard di Aosta è risultato positivo all'infezione da nuovo #coronavirus. La madre… - rtl1025 : ?? Un bambino nato all'ospedale Beauregard di #Aosta è risultato positivo all'infezione da nuovo #coronavirus. Il pa… - repubblica : Coronavirus, bambino nasce positivo all'ospedale di Aosta - TENVERIFESEA : @murderhut - ci sono tantissimi cartoni educativi che influenzano già in tenera età i bambini in positivo. Se un ca… - PediatriaOggi : Un bambino è nato positivo alcoronavirus all’ospedale #Beauregard di Aosta La madre era contagiata e ha partorito c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino positivo

Un bambino nato all’ospedale Beauregard di Aosta è risultato positivo al coronavirus. Nato pretermine, da quanto si apprende, è asintomatico. La madre, contagiata dal covid-19, ha partito la scorsa ...Un bambino di nove anni risultato positivo al nuovo coronavirus in Francia non ha trasmesso il Covid-19 nonostante sia entrato in contatto con 172 persone, di cui 112 tra alunni e insegnanti. Il caso ...