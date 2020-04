Bagnai della Lega dice che il Pd ha una «genetica votazione totalitaria» e che Conte ha fatto come Caligola (Di martedì 21 aprile 2020) Il senatore Alberto Bagnai della Lega ha tenuto un intervento al Senato davanti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, fino a quel momento, aveva fatto le sue informative all’aula di Palazzo Madama. Quello del parlamentare leghista è un attacco frontale alle forze di maggioranza e all’esecutivo, accusato di aver violato i principi costituzionali con le misure di lockdown e di Contenimento sociale decise per far fronte alla pandemia. LEGGI ANCHE > Il leghista Bagnai ironizza sulla targa di Tina Costa imbrattata Bagnai e l’intervento in Senato contro Conte e il Pd «Sono stati violati principi costituzionali – ha detto Bagnai -, almeno nove che elenco: la libertà personale, di circolazione, di riunione, di culto, di espressione del pensiero, di insegnamento, di iniziativa economica, di tutela giurisdizionale e della proprietà ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 aprile 2020) Il senatore Albertoha tenuto un intervento al Senato davanti al presidente del Consiglio Giuseppeche, fino a quel momento, aveva fatto le sue informative all’aula di Palazzo Madama. Quello del parlamentare leghista è un attacco frontale alle forze di maggioranza e all’esecutivo, accusato di aver violato i principi costituzionali con le misure di lockdown e dinimento sociale decise per far fronte alla pandemia. LEGGI ANCHE > Il leghistaironizza sulla targa di Tina Costa imbrattatae l’intervento in Senato controe il Pd «Sono stati violati principi costituzionali – ha detto-, almeno nove che elenco: la libertà personale, di circolazione, di riunione, di culto, di espressione del pensiero, di insegnamento, di iniziativa economica, di tutela giurisdizionale eproprietà ...

borghi_claudio : Ci sono momenti, nella storia della Repubblica, dove ribadire che una parte del Popolo non era disposta a farsi umi… - borghi_claudio : Acqua fresca. Aria. Ossigeno. Difesa della Democrazia. #Bagnai #Senato - LegaSalvini : ++ ECCO LA PROPOSTA DELLA LEGA! ++ Alberto Bagnai ce la spiega in modo chiaro, in 2 minuti. No al MES! Sì BCE e BT… - Testament73 : RT @borghi_claudio: Ci sono momenti, nella storia della Repubblica, dove ribadire che una parte del Popolo non era disposta a farsi umiliar… - katya04032018 : RT @PatriziaRametta: REPLICA A CONTE, L'INTERVENTO DI #BAGNAI (LEGA) AL SENATO (21.04.20) MONUMENTALE IMMENSO GRANDISSIMO DIFENSORE DELLA C… -