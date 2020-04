Aversa, rimpasto di giunta: nominati tre nuovi assessori (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Sono stati nominati i tre nuovi assessori che andranno a sostituire i dimissionari Carpentiero, Ciarmiello e Fadda. Lo ha comunicato il sindaco, Alfonso Golia, che ha firmato il decreto di nomina per Elena Caterino, Mario De Michele e Francesca Sagliocco. “Ringrazio i neoassessori che hanno accolto il mio invito a collaborare per la nostra città – dichiara il sindaco. Ho fatto queste scelte valutando i singoli profili in relazione alle rispettive competenze per le deleghe assegnate. Ad Elena Caterino – con delega all’Ambiente, igiene urbana, randagismo, servizi a rete, manutenzione verde e rapporti Asl – va il riconoscimento dell’impegno svolto in questi anni a tutela dell’ambiente nella nostra città, prima dai banchi dell’opposizione e poi da presidente della Commissione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Sono statii treche andranno a sostituire i dimissionari Carpentiero, Ciarmiello e Fadda. Lo ha comunicato il sindaco, Alfonso Golia, che ha firmato il decreto di nomina per Elena Caterino, Mario De Michele e Francesca Sagliocco. “Ringrazio i neoche hanno accolto il mio invito a collaborare per la nostra città – dichiara il sindaco. Ho fatto queste scelte valutando i singoli profili in relazione alle rispettive competenze per le deleghe assegnate. Ad Elena Caterino – con delega all’Ambiente, igiene urbana, randagismo, servizi a rete, manutenzione verde e rapporti Asl – va il riconoscimento dell’impegno svolto in questi anni a tutela dell’ambiente nella nostra città, prima dai banchi dell’opposizione e poi da presidente della Commissione ...

