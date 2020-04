Audi A3 Sedan - Tolti i veli alla nuova berlina

Leggi su quattroruote

(Di martedì 21 aprile 2020) L'presenta la seconda generazione della A3, sviluppata partendo dA3 Sportback appena introdotta. Lasarà disponibile in Europa a partire dall'estate con prezzi a partire da 29.800 euro per la 35 TFSI. 4,5 metri con più spazio a bordo. La A3è stata completamente ridisegnata ed è più grande rispetto al modello uscente: misura 4,5 metri totali (+40 mm e 150 mm in più rispettoSportback) con passo invariato, mentre la larghezza è cresciuta di 20 mm (1,82 metri). L'altezza è cresciuta di 10 mm, ma sono in realtà 20 i millimetri guadagnati internamente grazie alle modifiche operate anche sui sedili. Il bagagliaio ha mantenuto la capienza di 425 litri della versione precedente. Il design è ovviamente legato a quello della cinque porte, con il frontale sostanzialmente ...