Audi A3 Sedan | la berlina high-tech che sembra una coupé – FOTO

(Di martedì 21 aprile 2020) Eccola, la nuovaA3. Ovvero la versione a tre volumi della popolare compatta della casa di Wolfsburg, che proprio oggi ne ha diffuso le prime immagini. Questa seconda generazione eredita linee sportive e muscolose, con un frontale su cui spicca il grande single frame esagonale a griglia a nido d’ape, e nel complesso un look che ricorda molto da vicino una coupé. Lunga 4,5 metri, larga 1,82 e alta 1,43, dà l’idea anche da ferma di essere ben piantata a terra. Impressione confermata dal carattere senza dubbio dinamico di questa vettura, che al lancio (nel terzo trimestre dell’anno) potrà contare su un parco motori di tutto rispetto: un 2.0 TDI turbodiesel da 150 Cv, più due 1.5 TFSI turbobenzina anch’essi da 150 cavalli dotati di sistema COD (cylinder on demand) che disattiva due cilindri quando non ce n’è ...