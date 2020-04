Atletica | quando ripartirà? Europei di agosto in dubbio | possibile qualche meeting a

Leggi su oasport

(Di martedì 21 aprile 2020) L’leggera è ferma da un mese e mezzo come tutto lo sport a causa della pandemia. L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio tutto il mondo, in Italia non ci si può nemmeno allenare e si proseguirà su questa linea fino al prossimo 3 maggio. Successivamente il nostro Paese entrerà nella fase 2 in cui si dovrà iniziare a convivere col virus e in cui riapriranno gradualmente le varie attività commerciali e non. Eriprenderà l’leggera? La speranza è che all’inizio del prossimo mese si possa iniziare ad allenarsi gradualmente, sia all’aperto che negli impianti predisposti, quantomeno per quanto riguarda i professionisti/agonisti. L’attività agonistica in Italia è invece sospesa fino al 31 maggio ma la FIDAL ha già predisposto un piano per come comportarsi ...