Atletica | morto a 25 anni il quattrocentista Mario Pavan

(Di martedì 21 aprile 2020) A soli 25. L'atleta nato in provincia di Pavia, che si era classificato al terzo posto nella 4x400 nei Campionati Assoluti dinel 2016., che era anche laureato in ingegneria, era molto attivo nel sociale e aveva fondato Africa Athletics, un'associazione di cui era vicepresidente.

fanpage : È morto Mario Pavan - giulio_galli : RT @fanpage: È morto Mario Pavan - B_Y_007_ : RT @fanpage: È morto Mario Pavan - giangio87 : RT @fanpage: È morto Mario Pavan - FabioMassi : RT @fanpage: È morto Mario Pavan -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica morto

Corriere della Sera

A soli 25 anni è morto Mario Pavan. L’atleta nato in provincia di Pavia, che si era classificato al terzo posto nella 4×400 nei Campionati Assoluti di Atletica nel 2016. Pavan, che era anche laureato ...Una triste notizia per l'atletica italiana. A soli 25 anni, infatti, si e' spento Mario Pavan, atleta della Cento Torri di Pavia. Nato il 2 aprile 1995, era originario di Belgioioso (Pavia) e per la ...