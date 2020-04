Ascolti TV primetime | lunedì 20 aprile 2020 | Il Commissario Montalbano al 21 3% | Animali

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 21 aprile 2020) Glitvdi ieri, lunedì 20, hanno visto la vittoria della replica de “Il”, in onda su Raiuno, che ha guadagnato il 21.3% di share. Il film “fanstastici-I Crimini di Grindelwald” ha ottenuto il 14.3%. Ecco, per voi, gliregistrati neldi ieri, sui principali canali nazionali. Nella serata di ieri, lunedì 20, su Rai1 Il– Il gioco delle tre carte ha conquistato 5.904.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 la prima tv diFantastici: I Crimini di Grindelwald ha raccolto davanti al video 3.444.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica ha interessato 1.307.000 spettatori pari al 5.2% di share (presentazione di 7 minuti: 634.000 – 2.1%). Su Italia 1 ...