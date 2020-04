Ascolti Tv lunedì 20 aprile 2020 | dati auditel e share Il Commissario Montalbano | Report

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 aprile 2020)Tv ieri lunedì 20. Riportiamo idi ascolto edei principali canali televisivi italiani per la prima serata di ieri lunedì 20. Ieri sera in tv su Rai 1 è andato in onda Ilcon l’episodio Il Gioco delle tre carte, su Rai 2 lo show condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile, su Rai 3 spazio all’informazione e all’attualità con, su Canale 5 il film Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald, su Rete 4 approfondimento con Quarta Repubblica e su Italia 1 il film Un’Estate al Mare. Ecco come è andata la gara deglitv per questo lunedì sera.Tv 20prima serata:Il, Stasera tutto ...