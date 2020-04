Ascolti TV lunedì 20 Aprile 2020 | dati auditel e share ieri | Montalbano | Stasera tutto è

In piena emergenza da Covid-19 e conteggiando contagi e vittime, informarsi è sempre più importante. A aiutarci in questo vi è la televisione da cui veniamo informati e a cui chiediamo anche il compito i distrarci. E anche ieri sera, in prima serata, specialmente, c’è stato un pieno di programmi clou in tal senso. Nella serata di lunedì 20 aprile, la sfida si è concentrata in particolare su un ricco parterre di programmi.

Nella serata di ieri, lunedì 20 aprile 2020, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte ha conquistato 5.904.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 la prima tv di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ha raccolto davanti al video 3.444.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica ha interessato 1.307.000 spettatori pari al 5.2% di share (presentazione di 7 minuti: 634.000 – 2.1%). Su Italia 1 Un’Estate al Mare ha intrattenuto 1.681.000 spettatori (6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.863.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.636.000 spettatori con il 7.3% di share. Su La7 Flightplan – Mistero in volo ha registrato 713.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 512.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Baby Animals – Il primo anno sulla terra ha raccolto 297.000 spettatori con l’1.2%.

