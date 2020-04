Arsenal accordo raggiunto coi giocatori per ridurre gli stipendi: -12% ma Ozil si rifiuta (Di martedì 21 aprile 2020) Il club londinese è il primo in Premier League ad aver raggiunto una intesa con i propri calciatori: -12% per le prossime 12 mensilità. Ma i soldi verranno restituiti se si riuscirà a qualificarsi in Champions League, mentre in caso di Europa League verrà ridato il 7%. Tutti d'accordo tranne Mesut Ozil che prima ha chiesto di vedere i reali danni economici del club. Leggi su fanpage Arsenal - accordo trovato con i Gunners per il taglio stipendi

