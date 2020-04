Arezzo | uccide la figlia di 4 anni e tenta il suicidio

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di martedì 21 aprile 2020). Una bimba di 4è stata ferita a morte con un coltello nella casa dove viveva con la famiglia a Levane (). Secondo gli investigatori a colpirla sarebbe stato il padre che ha poito ilgettandosi in un pozzo: recuperato, è stato portato in ospedale. Sul posto i carabinieri insieme al 118. In casa trovati la mamma della bambina, in stato confusionale, e il fratellino più grande, a sua volta ferito ma lievemente. L'uomo un operaio originario del Bangladesh. Tutto è avvenuto in un'abitazione al terzo piano di uno stabile. A dare l'allarme, secondo quanto appreso, sarebbe stato un vicino di casa. Il padre della bambina, 39, si sarebbe poi buttato in un pozzo vicino all'abitazione, che non sarebbe molto profondo secondo quanto riferiscono sempre gli inquirenti. Tutto da chiarire cosa abbia ...