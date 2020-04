Anzio | trovato in possesso di 34 chili di droga | arrestato 44enne indiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Ieri, alle ore 17:00, ad, in località Lavinio, i carabinieri del NORM del reparto territoriale di Aprilia, unitamente a quelli della stazione Carabinieri di Campoverde, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadinopoiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è statoindi 30di sostanza stupefacente tipo hashish suddiviso in panetti da 100 grammi cadauno, oltre a 3,5di marijuana e a 500 grammi di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro. L’è stato condotto presso la casa circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.indi 34disu Il Corriere della Città.

(askanews) - "Il femminicidio sfiorato nella notte a Lanuvio è sintomo di un problema strutturale che abbiamo evidenziato più volte come Regione Lazio e come coordinamento delle donne democratiche a l ...Lei, subito operata, si trova al momento in terapia intensiva ad Anzio, in gravissime condizioni ... aumentano i rischi e diminuiscono le possibilità di trovare rifugio e chiedere aiuto. Per questo ...