Anna Falchi la mia quarantena lontana dal mio fidanzato da un mese e mezzo

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 21 aprile 2020) La showgirlè intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalle 00.30 alle 6.00, dove ha raccontato alcuni aspetti della sua: “Trascorre tra alti e bassi a livello umorale, per il resto tutto bene. Passo la maggior parte del tempo a casa, il pensiero più che altro va a mia figlia e ai bambini che non possono stare all’aperto, questa è la cosa che mi dispiace di più. Le mie giornate casalinghe? Dipende, qualche volta faccio tardi davanti alla televisione davanti a serie o a film che magari non è il caso che mia figlia veda. Mi sveglio abbastanza presto, mi alleno in casa, faccio un po’ di cardio e poi faccio esercizi ogni giorno per una parte diversa del corpo. Mi piace anche ...