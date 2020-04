Animal Crossing: New Horizons riceverà nuovi eventi, abitanti e molto altro con il prossimo aggiornamento (Di martedì 21 aprile 2020) Nintendo ha dettagliato il primo importante aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons. In uscita giovedì 23 aprile, la patch introduce nuove funzionalità, personaggi e dà il via a nuovi eventi in-game.Florindo si unisce al suo negozio di giardinaggio, che vende oggetti decorativi come semi di fiori, arbusti e fogliame. C'è anche Volpolo, che si troverà sulla sua barca e venderà colori unici per mobili e opere d'arte in-game. Il personaggio venderà alcuni pezzi d'arte falsi, e starà a voi capire quali sono i falsi e quali sono autentici. L'arte non contraffatta che acquistate può essere donata al museo dell'isola per aprire una galleria d'arte.Nintendo ha anche rivelato quattro eventi in-game che si svolgono da oggi fino alla fine di giugno. Tutto questo prende il via con la Giornata della natura (23 aprile-4 maggio) e ... Leggi su eurogamer Animal Crossing New Horizons : Numerose novità in arrivo

Animal Crossing : New Horizons è un gioco stupido - noioso e per bambini'

